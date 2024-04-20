Paycell, TROY Kart’ı ödeme yöntemlerine ekledi

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, kartlı ödeme sistemlerinin yerli çözümü TROY'u Paycell Kart'la birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paycell, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından kurulan ve işletilen yerli ve milli kart seçeneği olarak geliştirilen TROY kartı kullanıcıların ilgisine sundu.

Paycell uygulaması üzerinden TROY sanal kart oluşturan kullanıcılar, bu kartı yurt için alıverişlerinde kullanabilecek.

Kullanıcılarına herhangi bir bankacılık sistemine dâhil olmadan tek uygulama üzerinden tüm finansal işlemlerini yapma ayrıcalığı sunan Paycell'de kolayca fatura ödenebiliyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor, kayıtlı tüm kartlar dijital cüzdanla kontrol edebiliyor.

Kullanıcılar ödemelerini ve para transfer işlemlerini yaparken, Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerden hisse alım satım, Amerikan Borsalarına yatırım ve Emtia alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Yatırımlarını ve para transfer işlemlerini Paycell üzerinden yapabilen kullanıcılar, tüm kartlarını dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Paycell'den ya da Turkcell mağazaları ve anlaşmalı üye iş yerlerinden faturalarını hızlıca ödeyen kullanıcılar, faturalarını ödedikçe puan da kazanıyor.

Bugüne kadar 26 milyondan fazla kez indirilen Paycell uygulaması aracılığıyla 8,5 milyondan fazla alışveriş yapıldı.