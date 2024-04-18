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EKONOMİ

Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başladı

Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
Yayınlanma Tarihi: 18.4.2024 08:48:07 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:47

Norveç'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı.

Norveç'in başkenti Oslo'dan 157 yolcuyla gelen ilk uçaktaki kabin ekibini İstanbul Havalimanı'nda İGA yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Dış hatlar gidiş terminalinde düzenlenen karşılama töreni pasta ve kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle bitti.

- Haftada iki sefer

Norwegian Air tarafından Oslo-İstanbul hattında düzenlenecek seferler haftada iki kez gerçekleşecek. Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenecek uçuşlar, Boeing B737-800 model uçaklarla yapılacak.

Bu arada, Norwegian Air, İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenleyen 102. hava yolu şirketi oldu.

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Etiketler İstanbul Havalimanı Norwegian Air İGA Oslo BOEİNG Norveç İstanbul

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