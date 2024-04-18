Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin şubat sonundan bu yana bu yana "hafif" artış kaydettiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin şubat sonundan bu yana "hafif" arttığı belirtildi.

Tüketici harcamalarının genel olarak neredeyse hiç artmadığı kaydedilen raporda, pek çok analizde tüketicilerin fiyat duyarlılığının yüksek kalması nedeniyle ihtiyari harcamalardaki zayıflıktan bahsedildiği aktarıldı.

Raporda, otomobil harcamalarının bazı bölgelerde stokların iyileştirilmesi ve bayi teşvikleri sayesinde önemli ölçüde arttığı ancak diğer bölgelerdeki satışların durgun kaldığı ifade edildi.

Turizm faaliyetinin ortalama olarak ılımlı bir artış, imalat faaliyetinin hafif düşüş gösterdiği belirtilen raporda, finansal olmayan hizmet faaliyetlerinde hafif artış yaşandığının, banka kredilerinin kabaca sabit kaldığının bilgisi paylaşıldı.

Raporda, konut inşaatlarının bir miktar arttığı ve çoğu bölgede ev satışlarının güçlendiği ifade edilerek, buna karşılık, konut dışı inşaatlarda durgunluk ve ticari gayrimenkul kiralamalarında hafif düşüş görüldüğü bildirildi.

Fed'in raporunda, ekonomik görünümün ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğu vurgulandı.

- "Nakliyedeki gecikmeler şu ana kadar yaygın fiyat artışlarına yol açmadı"

İstihdamın genel olarak hafif bir artış gösterdiğine işaret edilen raporda, iş gücü arzındaki iyileşmelere rağmen birçok bölgede belirli pozisyonlar için kalifiye aday sıkıntısının devam ettiği belirtildi.

Raporda, ücretlerin sekiz bölgede ılımlı bir hızda arttığı, geri kalan dördünde yalnızca hafif veya mütevazı ücret artışları kaydedildiği aktarıldı.

Birden fazla bölgede yıllık ücret artış oranlarının yakın zamanda tarihsel ortalamalara döndüğüne işaret edilen raporda, iş gücü talebi ve arzının nispeten istikrarlı kalmasının, daha fazla istihdam artışı sağlanmasının ve ücret artışının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere doğru yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, fiyat artışlarının ortalama olarak mütevazı düzeyde olduğuna dikkat çekilerek, bir önceki rapordakiyle hemen hemen aynı hızla ilerlediği vurgulandı.

Kızıldeniz'deki aksaklıklar ve Baltimore'daki Key Bridge'in çökmesinin nakliyede bazı gecikmelere neden olduğuna işaret edilen raporda, ancak bunun şu ana kadar yaygın fiyat artışlarına yol açmadığı kaydedildi.

Raporda, ham madde fiyatlarındaki hareketlerin karışık olduğu ancak altı bölgenin enerji fiyatlarında ılımlı artışlar kaydettiği belirtildi.

Firmaların maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma yeteneğinin son aylarda önemli ölçüde zayıfladığına değinilen raporda, bunun da kar marjlarının düşmesine neden olduğu ifade edildi.

Raporda, birkaç bölgede hem girdi fiyatlarında hem de çıktı fiyatlarında kısa vadeli enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler algılandığı aktarıldı.