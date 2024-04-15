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EKONOMİ

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı
Yayınlanma Tarihi: 15.4.2024 09:35:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:28

Tahran Borsası'nda İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle düşüş yaşandı.

İran basınına göre, Tahran Borsası'nda saldırı sonrası sert düşüş yaşandı, daha fazla kayıp yaşanmasının önüne geçmek için önlem olarak kesici mekanizması devreye alındı.

Piyasaların açılması ile başlayan borsadaki düşüş belli bir süre sonra tablonun kırmızıya dönmesine sebep oldu, borsada yüzde 2,3 civarında değer kaybı yaşandı.

Diğer yandan, altın borsasında da düşüş gerçekleşti ve yüzde 3'lük bir değer kaybı meydana geldi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesi ile yükselişe geçen dolar geçen hafta 58 bin Tümen dolaylarında seyrederken cumartesi günü 66 bin tümene kadar yükseldi.

Gece saatlerinde yapılan saldırının ardından bir ABD doları 67 bin tümeni gördü. Gün içerisinde ise doların değeri 66 bin İran tümenine geri döndü.
İran'ın İsrail'e saldırısının ilk günü olması nedeniyle ekonomik bir tepki henüz gözlemlenmedi. Saldırının piyasalardaki yansımasının bir hafta içinde ortaya çıkması bekleniyor.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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Etiketler Şam Suriye İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail TAHRAN BORSASI abd doları İran

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