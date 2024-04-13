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EKONOMİ

AB'den Mısır'a 1 milyar avro destek hazırlığı

AB’den Mısır’a 1 milyar avro destek hazırlığı
Yayınlanma Tarihi: 13.4.2024 10:18:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:17

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar avro destek sağlayacak.

AB Konseyi, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için ülkeye acilen 1 milyar avro destek sağlanacağına işaret edildi.

Mısır'ın mali durumunun ve finansman ihtiyacının son dönemde kötüleştiği anımsatılan açıklamada, 1 milyar avroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar avro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, finansal desteğin tek seferde kredi şeklinde verileceğine dikkat çekilerek, bunun, Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi koşuluyla sağlanacağı bildirildi.

AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

Yardım kararı, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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Etiketler Avrupa Birliği AB komisyonu AB Mısır AB Resmi Gazetesi AB Konseyi

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