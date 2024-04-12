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EKONOMİ

İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü

İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü
Yayınlanma Tarihi: 12.4.2024 10:57:11 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:53

İngiliz ekonomisi şubatta beklentilere paralel şekilde yüzde 0,1 büyüme gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak 2024'te yüzde 0,3 büyüyen ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 oldu.

Ülkede hizmet sektörü şubatta yüzde 0,1 ve söz konusu 3 aylık dönemde yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Sanayi de şubatta yüzde 0,1 ve 3 aylık dönemde yüzde 0,7 büyüdü.

İnşaat sektörü ise şubatta yüzde 1,9 ve Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde yüzde 1 daraldı. ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin şubatta başta otomotiv olmak üzere imalat sektöründeki artışla büyüme gösterdiğini belirterek, "Toplu taşıma, nakliye ve telekomünikasyondaki aktiviteyle hizmet sektörü de büyüme kaydetti. Buna karşın, özellikle yağışlı havanın etkisiyle inşaat sektöründe ciddi düşüş görüldü. Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki 3 aylık döneme baktığımızda, ekonomi yazdan beri ilk kez büyüdü." ifadesini kullandı.
İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak yılın ikinci yarısını teknik resesyonda geçirmişti.

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Etiketler Aralık 2023 ons Sanayi Liz McKeown İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi İngiliz İngiltere İnşaat

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