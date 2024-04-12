Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor

ECB Başkanı Christine Lagarde : "Gerekli kararları almak için her şeyin yüzde 2'ye dönmesini beklemeyeceğiz"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını düşürme kararı almak için enflasyonun bütün unsurlarının yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından

Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Yönetim Konseyi, ECB'nin 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." ifadesini kullanan Lagarde, enflasyonun son dönemde gıda ve mal fiyatlarının gerilemesiyle düşüşünü sürdürdüğünü anlattı.

Lagarde, "Geçmişte faiz oranlarında yaptığımız artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor." dedi.

İçeride fiyat baskılarının güçlü olduğunu ve hizmet fiyatlarının enflasyonunu yüksek tutmayı sürdürdüğünü anımsatan Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında dönmesini sağlamakta kararlıyız." diye konuştu.

Lagarde, ECB faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu anlattı.

"Enflasyon görünümüne ilişkin güncellenecek değerlendirmemiz, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe yakınlaştığı konusunda güvenimizi daha da artırırsa, para politikası kısıtlamalarının mevcut düzeyinin düşürülmesi uygun olacaktır." diyen Lagarde, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için veriye dayalı yaklaşım izlemeye devam edeceklerini ve önceden belirli bir oran taahhüt etmeyeceklerini ifade etti.

Lagarde, enflasyonun genel seviyesinde bir gerileme olduğunu ancak, hizmet fiyatlarındaki enflasyonunun mart ayında yüzde 4 ile yüksek seviyesini koruduğunu hatırlattı.

"Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerde dalgalanması ve gelecek yıl hedefimize düşmesi bekleniyor." diyen Lagarde, ekonomik büyümeye ilişkin risklerin de aşağı yönlü olduğunu dile getirdi.

Lagarde, para politikası etkilerinin beklenenden güçlü olması durumunda büyümenin daha düşük olabileceğine dikkati çekti.

Nisan ayında bazı bilgiler ve veriler elde ettiklerini ve toplantıda bunları ele aldıklarını anlatan Lagarde, haziran ayında ise çok daha fazla veri ve bilgi geleceğini, bu doğrultuda yeni bir projeksiyonla karar alacaklarını anlattı.

Lagarde, haziran ayında bütün verilerin enflasyonun kalıcı bir şekilde hedefe döneceği beklentisini teyit edip etmediğine bakacaklarını, güvenlerinin artması halinde uygun kararı vereceklerini ifade etti.

Bugünkü toplantıda birkaç üyenin faiz kararı konusunda şimdiden güvende hissettiğini söyleyen Lagarde, haziran ayında ise daha fazla veri gelmesiyle üyelerin büyük çoğunluğunun bu konuda fikir birliğine varabileceğini söyledi.

Lagarde, Avro Bölgesinde hizmet enflasyonun son 5 aydır yüzde 4 gibi yüksek seviyelerde seyrettiğini hatırlatarak, "Gerekli kararları almak için her şeyin yüzde 2'ye dönmesini beklemeyeceğiz." diye konuştu

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'lik hedefe dönmesini istediklerini ifade eden Lagarde, ancak enflasyon içindeki bazı unsurların bu seviyeden daha yüksek olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

- "FED'e değil verilere bağımlıyız"

Lagarde, "Biz ABD Merkez Bankasına (FED) değil verilere bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin bugün yapılan para politikası toplantısında refinansman faizi yüzde 4,50, mevduat faizi yüzde 4 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,75'te sabit tutuldu.

Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi.