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EKONOMİ

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Yayınlanma Tarihi: 11.4.2024 09:00:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 08:59

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 506,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.961,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 18.097,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 34.039,63 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 8.045,38 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,2 değer kaybederek 1,073 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının yarın vereceği faiz kararına odaklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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Etiketler Avrupa Fransa Stoxx Europe 600 İngiltere FTSE 100 Almanya DAX 30 İtalya Cac 40 Avrupa Merkez Bankası FTSE MIB 30 ABD Tüketici fiyat endeksi

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