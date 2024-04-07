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EKONOMİ

Sabiha Gökçen'den Air Arabia Egypt ile Kahire uçuşları başladı

Sabiha Gökçen’den Air Arabia Egypt ile Kahire uçuşları başladı
Yayınlanma Tarihi: 7.4.2024 09:29:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 08:53

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, kısa menzil hatlardan Kahire'ye son olarak Air Arabia Egypt Havayolu'nu ekledi
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, söz konusu hattaki ilk uçuş 6 Nisan'da gerçekleştirildi Havalimanına ilk seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak "su takı"yla karşılandı.

İlk uçuşunu kutlamak adına düzenlenen törende Air Arabia Doğu Avrupa Bölge Müdürü Nuket Angın ve İSG üst yönetimi hazır bulundu. Kabin ekibi ve yolcular çiçeklerle karşılandı, misafirlere Türk lokumu ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG İcra Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar, yaz sezonuna hazırlanırken turizm ve ticaret kapasitesi çok yüksek olan İstanbul'u, bir başka turizm ve ticaret noktası Mısır'a yeni bir iş birliğiyle bağlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Böylece Kahire'ye haftalık uçuş sayımız artarken farklı bir havayolu şirketinin katılımıyla çeşitlenmiş de oluyor. Misafirlerimize en konforlu seyahat deneyimini yaşatmak için geliştirmelerimiz tüm hızıyla sürecek. Yeni havayolu şirketleri ile yeni destinasyonları İstanbul Sabiha Gökçen'de görmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Air Arabia Egypt, havalimanı ağına katılan 47. hava yolu oldu. Seferler salı, perşembe, cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada üç frekans icra edilecek.

Air Arabia Egypt, havalimanından Mısır'a uçuş gerçekleştiren 4. hava yolu şirketi olurken aynı zamanda havalimanının ev sahipliği yaptığı 4. Air Arabia Grup şirketi oldu. Kahire'den başlayan direkt uçuşlar ile Air Arabia'nın İstanbul'a uçtuğu şehir sayısı böylece altıya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah ve Abu Dhabi, Fas'ta Kazablanka, Tangier ve Fez uçuşlarına ilave olarak Kahire-İstanbul seferleri de başlamış oldu.
Açılan ikinci pist ile kapasitesini artıran havalimanı halihazırda 40 iç hat, 127 dış hat bağlantısı ile 55 ülkede toplam 167 destinasyona hizmet veriyor. "Şehrin Havalimanı" mottosuyla İstanbul'dan Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına erişim sağlayan havalimanı, sene başından bu yana uluslararası 7 yeni hat açtı.

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