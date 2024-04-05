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EKONOMİ

İstanbul Havalimanı 25-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma başarısı gösterdi

İstanbul Havalimanı 25-31 Mart tarihlerinde Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma başarısı gösterdi
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 08:32:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:32

İstanbul Havalimanı, 25-31 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 25-31 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1276 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1192 uçuşla Frankfurt ve 1191 uçuşla da Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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Etiketler AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı Frankfurt Avrupa Londra Amsterdam Schiphol Paris İstanbul Havalimanı Eurocontrol Avrupa Havacılık Raporu Heathrow Charles de Gaulle

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