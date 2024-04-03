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EKONOMİ

Dünya Bankası, Güney Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Güney Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesini bekliyor
Yayınlanma Tarihi: 3.4.2024 09:55:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:52

Dünya Bankası, Güney Asya bölgesi ekonomisinin Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın da etkisiyle bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

Banka, Güney Asya ekonomisine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, gelecek iki yıl içinde Güney Asya'nın dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Bunun büyük ölçüde Hindistan'daki güçlü büyümeden kaynaklandığı belirtilen raporda, büyümenin diğer Güney Asya ekonomilerinin çoğunda da hızlanacağı beklentisine yer verildi.

Raporda, Güney Asya bölgesi ekonomisinin büyüme oranının Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın etkisiyle bu yıl yüzde 6'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bölge ekonomisinin büyüme hızının 2025'te ise yüzde 6,1 olacağı öngörüldü.

Kalıcı yapısal zorlukların sürdürülebilir büyümeyi tehlikeye attığına işaret edilen raporda, bölgenin istihdam yaratma ve iklim şoklarına müdahale kabiliyetini engellediği ifade edildi.

Raporda, güçlü görünümün aldatıcı olduğu, çoğu ülkede büyümenin hala salgın öncesi seviyelerin altında ve kamu harcamalarına bağlı kaldığı aktarıldı.

İstihdam artışının çalışma çağındaki nüfus artışının gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, bölgenin demografik getirisinden tam anlamıyla yararlanamadığı vurgulandı.

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Etiketler Hindistan Güney Asya Sri Lanka Güney Asya bölgesi Pakistan Dünya Bankası

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