Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Dünya Bankasından, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisi için bu yıl yüzde 4,5'lik büyüme beklentisi
EKONOMİ

Dünya Bankasından, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisi için bu yıl yüzde 4,5'lik büyüme beklentisi

Dünya Bankasından, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisi için bu yıl yüzde 4,5’lik büyüme beklentisi
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2024 09:19:14 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:15

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

Banka, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisine ilişkin raporunu, "Büyümenin Sağlam Temelleri" başlığıyla yayımladı.

Raporda, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin, dünyanın geri kalanından daha hızlı ancak Kovid-19 öncesine göre daha yavaş büyüdüğü bildirildi.

Küresel ticaretteki toparlanma ve finansal koşullardaki gevşemenin, bölge ekonomilerini desteklemesinin beklendiği vurgulanan raporda, artan borç, korumacılık ve politika belirsizliğinin ise büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Raporda, bölge ekonomisinin büyümesinin geçen yılki yüzde 5,1 seviyesinden, bu yıl yüzde 4,5'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik'teki büyümenin bu yıl, Çin hariç, yüzde 4,6'ya çıkmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu oranın geçen yıl yüzde 4,4 olduğu kaydedildi.

Raporda, Çin'deki büyümenin 2023'teki yüzde 5,2'den bu yıl yüzde 4,5'e yavaşlamasının beklendiği aktarılarak, bunun nedeninin yüksek borç ve zayıf emlak sektörü gibi kısa vadeli sorunların yanı sıra yaşlanma ve ticari sürtüşmeler gibi uzun vadeli zorluklar olduğu ifade edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Dünya Bankası Çin Doğu Asya ve Pasifik 2023

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN