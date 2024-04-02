Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2024 09:19:14 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:18

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Fours Kıymetli Madenler Turan Kıymetli Madenler İstanbul Altın Rafinerisi NMGlobal Kıymetli Madenler Uğuras Kıymetli Madenler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası altın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN