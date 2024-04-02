ABD’de ISM imalat endeksi martta beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi martta bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 50,3'e yükseldi.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin bu dönemde 48,5 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken endeks, şubatta 47,8 olmuştu.

Üretim endeksi martta aylık 6,2 puan artışla 54,6'ya, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,2 puan artışla 51,4'e ve istihdam endeksi 1,5 puan artarak 47,4'e çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 6 sektörde daralma yaşandı. Tekstil, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt ürünleri, petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, fabrikasyon metal ürünler, kimyasal ürünler ve taşıma ekipmanları sektörlerinde büyüme kaydedilirken, daralma yaşanan sektörler, mobilya ürünleri, plastik ve kauçuk ürünler, elektrikli ekipmanlar, makineler, bilgisayar ve elektronik ürünler ile çeşitli imalat sektörleri olarak sıralandı.

- S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de mart ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi mart ayında 51,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 52,5 olarak açıklanan endeks, şubatta ise 52,2 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.