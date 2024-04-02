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EKONOMİ

ABD'de inşaat harcamaları şubatta azaldı

ABD’de inşaat harcamaları şubatta azaldı
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2024 09:19:14 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:16

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 91,5 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Düşüşünü ikinci aya taşıyan inşaat harcamaları ocakta da yüzde 0,2 azalmıştı.

Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 1,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyir izledi.
İnşaat harcamaları şubatta yıllık bazda ise yüzde 10,7 arttı.

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Etiketler ABD Ticaret Bakanlığı ABD

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