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EKONOMİ

Türk Telekom, Çin'den 200 milyon avroluk finansman sağladı

Türk Telekom, Çin’den 200 milyon avroluk finansman sağladı
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2024 09:29:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:24

Türk Telekom yeni yatırımlar, stratejik girişimler ve büyüme planlarının finansmanı için Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon avroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Telekomun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile Bank of China ve The Export-Import Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kredinin nihai vadesi Mart 2029, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,50 olup sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil, toplam maliyeti ise yıllık eurıbor + yüzde 3,37 olduğu bildirildi.

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Etiketler Sinosure sigortası Çin türk telekom The Export Import Bank of China Bank of china

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