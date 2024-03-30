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EKONOMİ

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2024 09:29:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:27

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, avro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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Etiketler BIST 100 endeksi bireysel emeklilik fon borsa istanbul para piyasası Cumhuriyet altının Kapalıçarşı abd doları

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