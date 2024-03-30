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EKONOMİ

ABD'de mal ticareti açığı şubatta arttı

ABD’de mal ticareti açığı şubatta arttı
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2024 09:29:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:29

ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık yüzde 1,5 artışla 91,8 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin şubat ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 91,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 90,1 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bu dönemde 10 ayın en yüksek seviyesini kaydeden mal ticareti açığı, ocakta 90,5 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 2,8 artışla 175,1 milyar dolara ve mal ithalatı yüzde 2,3 artarak 266,9 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya stokları şubatta yüzde 0,5 artarak 901,1 milyar dolara, perakende stokları da yüzde 0,5 artışla 808,8 milyar dolara yükseldi.

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Etiketler ABD Ticaret Bakanlığı ABD

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