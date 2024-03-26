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EKONOMİ

LPG Piyasasında ulusal stok yükümlülük listesi yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı, "LPG Piyasasında 1 Nisan 2024 -31 Mart 2025 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi"ni yayımladı.

LPG Piyasasında ulusal stok yükümlülük listesi yayımlandı
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 09:19:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:19

EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.

"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.

LPG DAĞITICI LİSANSI SAHİBİNİN UNVANI

Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)
(1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025)
Aygaz Anonim Şirketi69.002Petrol Ofisi Anonim Şirketi 33.310Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi 26.082İpragaz Anonim Şirketi 25.028Likitgaz Dağıtım Ve Endüstri Anonim Şirketi 22.310BP Petrolleri Anonim Şirketi 19.628Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi 12.332TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi 9.225Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi5.932

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