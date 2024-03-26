ABD’de yeni konut satışları şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 662 bine gerilerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 662 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 675 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, ocakta yüzde 1,7 artışla 664 bine çıkmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı. ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara indi.