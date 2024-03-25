VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 10.067,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 10.067,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 10.096,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 10.055,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.