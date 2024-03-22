Çin’de bütçe gelirleri ilk iki ayda yüzde 2,3 azaldı

Çin'de toplam bütçe gelirlerinin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldığı bildirildi.

Çin Maliye Bakanlığı Ocak-Şubat 2024 dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre toplam bütçe gelirleri, yıllık bazda yüzde 2,3 azalarak 4,46 trilyon yuan (yaklaşık 619,5 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yıllık yüzde 4 azalarak 3,78 trilyon yuana (yaklaşık 525 milyar dolar) düştü.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 6,7 artış kaydederken yıllık bütçe öngörüsünün yüzde 15'ine ulaştı.

Bu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 4,8 azalırken yerel yönetimlerin bütçe geliri geçen yıla göre sabit kaldı.

Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, bütçe gelirlerindeki düşüşte, geçen yılın aynı dönemindeki yüksek bazın yanı sıra hükümetin iş dünyasını desteklemek üzere vergi ve harçlarda yaptığı indirimlerin etkisinin olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi hükümet, bu ayın başında Ulusal Halk Kongresine sunduğu çalışma raporunda bütçe açığının GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 3'ü aşmaması hedefini belirlemişti.

Raporda büyümeyi teşvik için borç problemleri yaşayan yerel hükümetlere 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı tahvil çıkarma kotası tanınacağı, merkezi hükümetin ise bazı stratejik sektörlerde büyümeyi teşvik için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde "ultra uzun vadeli" devlet tahvili çıkaracağını bildirilmişti.