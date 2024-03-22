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EKONOMİ

ABD'de imalat sanayi PMI 21 ayın en yüksek seviyesinde

ABD’de imalat sanayi PMI 21 ayın en yüksek seviyesinde
Yayınlanma Tarihi: 22.3.2024 09:17:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:16

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 0,3 puan artarak 52,5 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI martta geçen aya kıyasla 0,3 puan artışla 52,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde 21 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeksin 51,8 değerini alması öngörülüyordu.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, şubatta 52,2 olmuştu.

- Hizmet sektörü verisinde düşüş

ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta geçen aya göre 0,6 puan azalışla 51,7 değerine geriledi.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 52 değerini alacağı tahmin ediliyordu.
Hizmet sektöründeki genişlemenin yavaşladığını gösteren endeks, şubatta 52,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta aylık bazda 0,3 puan azalarak 52,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde piyasa beklentileri dahilinde gelen ve 2 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, şubatta 52,5 olarak kaydedilmişti. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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Etiketler Hizmet ABD S P GLOBAL

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