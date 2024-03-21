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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 463 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 463 bin 500 liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 21.3.2024 09:04:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:02

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 463 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 246 bin 700 lirayı, en yüksek 2 milyon 471 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,03 artışla 2 milyon 463 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 462 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 884 milyon 266 bin 261,20 lira, işlem miktarı ise 1.625,83 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 896 milyon 809 bin 121,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış2.462.600,002.338,40En Düşük2.246.700,002.140,00En Yüksek2.471.100,002.360,00Kapanış2.463.500,002.155,00Ağırlıklı Ortalama2.429.883,632.194,65Toplam İşlem Hacmi (TL)3.884.266.261,20Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.625,83Toplam İşlem Adedi137

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Etiketler Kuveyt Türk Katılım Bankası Ziraat Bankası Hakan Yetkili Müesses Zirve Değerli Madenler Çakmakcı Kıymetli Madenler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası altın

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