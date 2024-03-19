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EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı, oyuncak firmasını 2 yıl ithalattan men etti

Ticaret Bakanlığı, oyuncak firmasını 2 yıl ithalattan men etti
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2024 09:19:25 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:15

Ticaret Bakanlığı, Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firmasının ithalatının 2 yıl durdurulmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firması ithalattan 2 yıl men edildi.

Firmanın bugünden önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç veya bedeli transfer edilmiş belge mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri kapsam dışında tutuldu.

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Etiketler Şah Per Oyuncak Tolga Şahin Ticaret Bakanlığı Resmi

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