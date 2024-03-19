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EKONOMİ

İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
Yayınlanma Tarihi: 20.3.2024 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:20

İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) şubat ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1258 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1097 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 620 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

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