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EKONOMİ

Dünya Bankasından Mısır'a 6 milyar doların üzerinde destek

Yayınlanma Tarihi: 20.3.2024 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:22

Dünya Bankası gelecek 3 yıl içinde Mısır'a 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Mısır'ın kalkınma ve reform çabalarının desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içinde 3 milyar doları hükümet programlarına mali destek, 3 milyar doları da özel sektöre olmak üzere Mısır'a toplam 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planladığı bildirildi.

Dünya Bankası Grubunun Mısır ile uzun vadeli stratejik ortaklıkta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin ekonomik toparlanma ve kapsayıcı büyüme için sürdürülebilir bir yolun yeniden tesisi için aldığı önlemlerin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası programlarının özel sektörün büyümesi ve istihdamın yaratılması, kapsayıcı sosyal koruma, sağlık ve eğitim sistemleri aracılığıyla insan sermayesinin iyileştirilmesi ve iklim açısından akıllı çözümler ve güçlendirilmiş ekonomik yönetim yoluyla dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda Mısır'ı desteklediği kaydedildi.

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Etiketler Mısır Dünya Bankası Grubu Dünya Bankası

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