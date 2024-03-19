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EKONOMİ

Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak

Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2024 09:19:25 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:14

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Etiketler Vietnam Malezya Tayland Hırvatistan Ürdün Çin Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete

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