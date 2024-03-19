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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 20.3.2024 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:23

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 222 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 455 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 417 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 556 milyon 412 bin 10,83 lira, işlem miktarı ise 2.759,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 557 milyon 180 bin 210,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış2.417.000,002.140,00En Düşük2.222.000,002.150,00En Yüksek2.455.000,002.335,30Kapanış2.455.000,002.330,00Ağırlıklı Ortalama2.438.282,492.261,79Toplam İşlem Hacmi (TL)6.556.412.010,83Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.759,75Toplam İşlem Adedi185

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Etiketler VakıfBank Ahlatcı Metal Rafineri Garanti BBVA Kuveyt Türk Katılım Bankası ziraat katılım bankası Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

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