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EKONOMİ

JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza

JPMorgan Chase’e 348,2 milyon dolar ceza
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 09:52:31 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:52

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'e ticari izleme programındaki eksiklikler nedeniyle 348,2 milyon dolar ceza verildi.

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, JPMorgan Chase'in, firmanın ve müşterilerin ticari faaliyetlerini piyasa suistimalleri açısından izlemeye yönelik programının yetersiz olması nedeniyle cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Fed'in Bankaya 98,2 milyon dolar ceza verdiği belirtilen açıklamada, JPMorgan Chase'in 2014 ile 2023 yılları arasında meydana gelen yetersiz izleme uygulamalarını gözden geçirmesi ve düzeltici eylemlerde bulunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla birlikte Bankaya toplam 348,2 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.

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Etiketler Fed Para Birimi Kontrol Ofisi ABD ABD Merkez Bankası JPMorgan Chase

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