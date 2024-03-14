Arama

Menu
EKONOMİ

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı
Yayınlanma Tarihi: 14.3.2024 09:28:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:24

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin varil düşüşle 447 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 361 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 700 bin varil azalışla 234 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 730 bin varil azalarak 5 milyon 491 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 490 bin varil azalarak 3 milyon 147 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Mart haftasında 104 bin varil düşüşle 13 milyon 532 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 190 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler EIA ABD ABD Enerji Enformasyon İdaresi Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görün

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN