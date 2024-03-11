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EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Şanlıurfa’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2024 09:25:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Şimşek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edip, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.

Şimşek, Şanlıurfa Organize ve Sanayi Bölgesi Yönetimi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

Daha sonra GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'ne geçen Bakan Şimşek, Şanlıurfa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.

Şimşek'in basına kapalı gerçekleştirilen temaslarında Vali Şıldak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Emin Önen, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, Asuman Cevahir Yazmacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de hazır bulundu.

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