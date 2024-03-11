AKAMİB bünyesinde şubatta 77 milyon 254 bin dolarlık dış satım yapıldı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde şubatta 77 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin şubatta yaptığı dış satım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artışla 77 milyon 254 bin dolar oldu.

Birliğin ocak-şubat döneminde gerçekleştirdiği ihracat da yüzde 22,4 artışla 148 milyon 515 bin dolara ulaştı.

Akdenizli ihracatçılar, şubatta en fazla dış satımı Irak, Almanya ve Fransa'ya yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, artan siparişlerin ihracat açısından çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kılıçer, 2024'te geçen yıla göre daha iyi ihracat gelirlerine ulaştıklarını belirterek, "Şubat ayındaki ihracat artışımız değer bazında Türkiye geneli

ihracatıyla aynı seviyede gerçekleşti. Ülkemizin yıla rekorlarla başlaması sevindirici. Sektörümüzün de bu rekora ortak olması bizleri ayrıca mutlu etti." ifadesini kullandı.