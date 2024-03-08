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EKONOMİ

THY şubatta 6,1 milyon yolcu taşıdı

THY şubatta 6,1 milyon yolcu taşıdı
Yayınlanma Tarihi: 8.3.2024 09:20:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:19

Türk Hava Yollarının (THY) şubatta taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 6,1 milyon oldu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şirketin Şubat 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.

Şubat 2023'te 4,9 milyon olan taşınan yolcu sayısını bu yıl yüzde 25,4 artırarak 6,1 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80,9, iç hat doluluk oranı ise yüzde 85,1 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2023'te 2,1 milyonken, bu yılın aynı ayında yüzde 14,6 artarak 2,4 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre 15,4 milyardan yüzde 19,5 artışla 18,4 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Şubat 2023'te 101,9 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,6 artışla 148,4 bin ton olarak gerçekleşti.

- Ocak-Şubat dönemi

2024 Ocak-Şubat trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamaya göre THY, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 12,8 artırarak 12,3 milyona çıkardı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 Ocak-Şubat döneminde 4,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 artışla 5 milyon olarak gerçekleşti.
Yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Şubat dönemine göre 0,2 puan düşüşle yüzde 80,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,9 oldu.

AKK, 2023 Ocak-Şubat döneminde 33,5 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,7 artışla 38,4 milyar olarak gerçekleşti.
Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'ün ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 297,2 bin ton olarak kaydedildi.
THY'nin filosundaki uçak sayısı ise şubat itibarıyla 450'ye yükseldi.

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Etiketler Yurt 2023 Ocak Şubat THY Türk Hava Yolları

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