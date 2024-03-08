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EKONOMİ

Fed Başkanı, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" söyledi

Fed Başkanı, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya uzak olmadıklarını söyledi
Yayınlanma Tarihi: 8.3.2024 09:20:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:20

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.
ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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