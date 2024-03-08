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EKONOMİ

ABD'de tüketici kredileri, ocakta beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de tüketici kredileri, ocakta beklentilerin üzerinde arttı
Yayınlanma Tarihi: 8.3.2024 09:20:55 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:18

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 19,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ocak ayında bir önceki aya kıyasla 19,5 milyar dolar artarak, yaklaşık 5 trilyon 39,2 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 10,1 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri geçen yıl aralıkta 900 milyon dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 8,1 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 11,1 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ocakta yıllık bazda da yüzde 4,7 arttı. Devir yapan krediler, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6, devir yapmayan krediler ise yüzde 3,6 yükseldi.

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Etiketler ABD Merkez Bankası ABD

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