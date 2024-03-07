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EKONOMİ

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin hafif artış kaydettiğini ortaya koydu

Fed’in Bej Kitabı, ABD’de ekonomik faaliyetin hafif artış kaydettiğini ortaya koydu
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 09:06:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:06

BD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin ocak ayının başından bu yana hafif artış kaydettiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun şubat sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin ocak ayının başından bu yana dengeli şekilde "hafif arttığı" belirtildi.

Özellikle perakende ürünlere yönelik tüketici harcamalarının son haftalarda azaldığı kaydedilen raporda, bazı analizlerde tüketicilerin fiyat duyarlılığının arttığına değinildiği ve hanehalkının harcamalarının isteğe bağlı mallardan uzaklaşmaya devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.

Raporda, imalat sektöründeki faaliyetin büyük ölçüde değişmediği ve arz darboğazlarının daha da normalleştiği vurgulandı.

Kızıldeniz ve Panama Kanalı'nda devam eden aksamaların genel olarak işletmeler üzerinde kayda değer etkisinin olmadığına işaret edilen raporda, ancak bazılarının uluslararası nakliye maliyetleri üzerindeki baskının arttığını bildirdiği aktarıldı.

Raporda, son haftalarda konut amaçlı gayrimenkul talebinde büyük ölçüde mortgage (konut kredisi) faiz oranlarında görülen bir miktar yumuşama nedeniyle artış olduğuna ancak sınırlı konut stokunun satışları engellediğine dikkat çekildi.

Fed'in raporunda, yeni veri merkezleri, endüstriyel ve üretim alanları ile büyük altyapı projelerine yönelik talebin güçlü olduğuna dair analizler olmasına rağmen, ticari gayrimenkul faaliyetinin özellikle ofisler açısından zayıf olduğu kaydedildi.

Kredi talebinin düşüş eğiliminde ve kredi kalitesinin artan temerrüt raporlarına rağmen genel olarak sağlıklı olduğu bildirilen raporda, gelecek ekonomik büyümeye ilişkin görünümün genel olarak olumlu olmaya devam ettiği belirtildi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdamın çoğu bölgede "hafif ila ılımlı" hızda arttığı aktarıldı.
Raporda, genel olarak iş gücü piyasasındaki sıkılığın daha da hafiflediğine dikkat çekilerek, çalışanların ücret ayarlamalarına ilişkin beklentilerinin tarihsel ortalamalarla daha uyumlu olduğu ifade edildi.

Fiyat baskılarının ise devam ettiği ancak bazı bölgelerde enflasyonda bir miktar hafifleme bildirildiği aktarılan raporda, işletmelerin fiyat değişikliklerine karşı giderek daha duyarlı hale gelen müşterilere yüksek maliyetleri yansıtmada zorlandığı, çelik, çimento, kağıt ve yakıt gibi birçok imalat ile inşaat girdisinin maliyetinin ise son haftalarda düştüğü bilgisi yer aldı.

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