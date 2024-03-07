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EKONOMİ

Fed Başkanı Powell, bankaların sermaye gerekliliklerine dair planın değişebileceğini söyledi

Fed Başkanı Powell, bankaların sermaye gerekliliklerine dair planın değişebileceğini söyledi
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 09:04:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:03

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülkenin büyük bankalarının sermaye gerekliliklerine ilişkin önerilen teklifte, değişiklik olabileceğinin sinyalini verdi.

Powell, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik teklife dair önemli yorumlar aldıklarını ifade eden Powell, bunları dikkatle analiz ettiklerini anlattı.
Jerome Powell, teklif hakkındaki endişeleri de duyduklarına işaret ederek, "Teklifte geniş ve maddi değişiklikler olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Henüz karar verme aşamasında olmadıklarının altını çizen Powell, ancak o noktaya gelindiğinde, bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini, teklifin değiştirilmesinin "makul bir seçenek" olduğunu kaydetti.

Geçen yıl temmuz ayında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gerekliliklerine yönelik teklif, Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında kamuoyunun görüşüne sunulmuştu.

Sektör temsilcileri, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini önemli oranda artıracak teklifle ilgili endişelerini dile getirmişti.

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