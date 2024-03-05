İsviçre Merkez Bankası geçen yıl için 3,2 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), pozitif faiz oranlarına geçişin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.

SNB, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Bankanın 2022'de 132,5 milyon İsviçre frangı olan zararı, 2023'te 3,2 milyar İsviçre frangına (3,62 milyar dolar) yükseldi. Böylece, banka üst üste ikinci yıl temettü ödeyemeyecek.

SNB, enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz oranlarının bankaları milyarlarca dolar ödemek zorunda bırakması nedeniyle zarar açıklayan son merkez bankası oldu.

Bu arada, SNB, enflasyonun artış göstermesine karşı 2022'de negatif faiz oranlarına son vererek, Haziran 2023'ten beri politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde tutuyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklamıştı. Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar avro zarar etmişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve Hollanda Merkez Bankası da (DNB), geçen yıl sırasıyla 21,6 milyar avro ve 3,5 milyar avro zarar açıklamıştı.