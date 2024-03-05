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EKONOMİ

AB ülkeleri doğal gaz tasarrufu uygulamasına devam edecek

AB ülkeleri doğal gaz tasarrufu uygulamasına devam edecek
Yayınlanma Tarihi: 5.3.2024 08:46:36 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:44

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma uygulamasını 1 yıl uzatmakta anlaştı.

AB Konseyi, üye ülke enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, doğal gaz tasarrufunun sürdürülmesinde uzlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, gelecek kış döneminde yeterli gaz depolama seviyesine ulaşılması için üye ülkelerin gönüllü talep azaltma tedbirlerini sürdürmekte anlaştıkları belirtilerek, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmeye Mart 2025'e kadar devam edileceği ifade edildi.

AB ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından başlayan enerji krizi ile birlikte yürürlüğe giren gaz tasarruf uygulaması 31 Mart'ta sona eriyordu. Alınan kararla bu uygulama 1 yıl daha devam edecek.

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Etiketler AB rusya ukrayna savaşı AB Konseyi Brüksel Avrupa Birliği (

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