Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı
EKONOMİ

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imzalandı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı
Yayınlanma Tarihi: 1.3.2024 16:32:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmelerine eşlik ettiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşme kapsamında iki ülkenin doğal gaz alanında işbirliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık. Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Türkmenistan Halk Maslahatı Türkmenistan Türkmen Alparslan Bayraktar Gurbanguly Berdimuhammedov Antalya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN