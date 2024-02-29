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EKONOMİ

Apple CEO'su Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi

Apple CEO’su Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi
Yayınlanma Tarihi: 29.2.2024 09:20:38 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:20

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını ve bu yılın sonlarında bu alandaki planlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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