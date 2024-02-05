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EKONOMİ

EPDK 29 şirkete lisans verdi

EPDK 29 şirkete lisans verdi
Yayınlanma Tarihi: 5.2.2024 09:16:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:16

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 29 şirkete toplam 31 lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.

Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.

Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.

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Etiketler EPDK petrol sıvılaştırılmış petrol gazları Resmi Gazete Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (

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