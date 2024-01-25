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EKONOMİ

Tesla, 2024'te daha yavaş bir büyüme öngörüyor

Tesla, 2024’te daha yavaş bir büyüme öngörüyor
Yayınlanma Tarihi: 25.1.2024 10:14:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:13

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni nesil araç üzerinde çalışılması nedeniyle araç hacmindeki büyümenin bu yıl 2023'e kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı.

Tesla, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 24,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Tesla'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise aynı dönemde yaklaşık 2 katına çıkarak 7,9 milyar dolara yükseldi. Tesla'nın net karı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

- Üretim ve teslimatta artış

Tesla, 2023'ün son çeyreğinde küresel çapta 494 bin 989 otomobilin üretimini yaparken, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 arttı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Uzun bir süre boyunca pek çok kişi elektrikli araçların sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyordu. Bugün gezegendeki en çok satan araç elektrikli araçlar." ifadeleri yer aldı.

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Etiketler ABD Teksas Tesla

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