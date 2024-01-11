Togg’un yeni modeli, CES 2024’te tanıtıldı

TOGG, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F fastback modelini Las Vegas'ta dünya sahnesine çıkardı. Gelecek yılın mart veya nisan aylarında önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da satışa sunulması planlanan T10F, fuarda uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Togg standını ziyaret eden teknoloji ve elektrikli araçlar alanındaki içerik üreticileri, yeni modele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi. Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor." dedi.

Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi. Togg'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti. Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem." diye konuştu.

Azerbaycan merkezli medya şirketi Technote'nin içerik üreticisi ve teknoloji influencerı Farid Pardashunas, Togg'u ilk çıktığından beri takip ettiğini söyledi. Togg'un özellikle Azerbaycan'da çok sayıda takipçisi olduğuna dikkati çeken Pardashunas, "Azerbaycan'da da satışa çıkmasını çok isteriz. Burada lansmanda Avrupa pazarına gireceği ve Almanya'dan başlanacağı söylendi. Azerbaycan'da bu araçlara büyük bir ilgi var. Bildiğiniz gibi başkanımız bu araçtan aldı. Azerbaycan'da bu araçları yollarda görmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı. Pardashunas, Togg'un yeni modelinin sedan olmasını beklerken sedana yakın bir model olan fastback olarak sunulduğunu, menzil açısından ilgi çekici olduğunu dile getirdi.