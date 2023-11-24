HEKTAŞ'ın yerli sebze tohumları Growtech Fuarı'nda tanıtıldı

OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, 22-25 Kasım tarihlerinde Antalya 'da düzenlenen örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech'te yerli sebze tohumlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bitki koruma, bitki besleme, tohum ve hayvan sağlığı alanındaki bilgi birikimi ve ürünleri ile sürdürülebilir tarımsal üretimde sektörün çözüm ortağı olan HEKTAŞ, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ile Growtech Fuarı'nda buluştu.

HEKTAŞ, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik bitki koruma ve bitki besleme ürünleri ile akıllı tarım çözümlerinin yanı sıra yeni yerli tohumlarını ilk kez Growtech Fuarı'nda tanıttı. Organomineral gübre pazarının lideri olan şirket, üreticilerin son 6 yıldır beğeniyle kullandığı Tradite organomineral gübrenin "premium" versiyonunu da ilk kez görücüye çıkardı.

Hastalıklara ve iklim koşullarına dayanıklı tohumların yerli üretimine ve çeşitlendirilmesine odaklanan HEKTAŞ'ın iştiraki Areo Tohum, tarla grubunda pamuk, mısır, ayçiçeği, sebze grubunda ise biber, domates ve salatalık başta olmak üzere 20'den fazla yeni tohum çeşidini Growtech 2023 Fuarı'nda tanıttı.

Tohumculukta Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Areo Tohum tarafından geliştirilen 20'den fazla yerli tohum çeşidi, hastalıklara dayanıklılıkları, verim ve lezzet oranları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Etkinlik çerçevesinde hedef pazarların ihtiyaçlarına yönelik, yüksek meyve kalitesine sahip ve olumsuz koşullara dayanıklı tohumları sergileyen Areo Tohum, söz konusu ürünleri ile 2024 itibarıyla pazarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Areo Tohum, geçen yıldan itibaren üretimini gerçekleştirdiği yerli pamuk tohumlarının satışlarına da 2024 yılında başlayacak.

- Dünya tohum pazarını 3 şirket domine ediyor

Verilen bilgiye göre, günümüzde 72,9 milyar doları aşan dünya tohum pazarının 2026 yılına kadar 78,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 8,02 milyar dolar ile global tohum pazarının yüzde 11'ine sahip olan sebze tohum pazarının ise 2026 yılına gelindiğinde 12,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dünya tohum pazarını domine eden tarımsal kimya devi 3 şirket, global pazardan yüzde 50 pay alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sebze tohum pazarının yüzde 95'i sadece 5 firma tarafından kontrol edilirken, söz konusu şirketler mısır tohum pazarının da yüzde 75'ine hakim.

Kendine ait araştırma ve geliştirme seralarında yüksek nitelikli sebze ve tarla hibrit tohumları üzerinde çalışmalar yürüten Areo Tohum, Türkiye'nin tohum alanındaki dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra dünyada söz sahibi olmayı da hedefliyor.