Mengen’in peyniri, kooperatif çalışmasıyla ününü yayacak

Seri üretimine başlanan, tavada veya ızgarada kızartılabilen peynir, yurt içinde ve dışında tanınan otellerde görev yapan Mengelli aşçılara ve tanıtım amaçlı tarım fuarlarına gönderildi.

Bolu'da kurulan kooperatif tesisinde seri üretimine başlanan coğrafi işaret tescilli Mengen peynirinin, gastronomide hak ettiği yeri alabilmesi için yurt içi ve dışında çalışan Mengenli aşçılar ve tarım fuarları aracılığıyla tanıtım çalışmaları yürütülüyor.

1916 tarihli Müstakil Bolu Sancağı Salnamesi'nde (yıllık) özellikleriyle anlatılan Mengen peyniri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün teşvikiyle kaymakamlık ve belediyenin başvuruları sonucu Ekim 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

İlçedeki süt üreticileri tarafından 2021'de kurulan Mengen Merkez ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, peynirin ününün ilçe sınırlarını aşması için hazırladığı seri üretim projesiyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) yüzde 90 hibe alarak tesis kurdu.

Atıl haldeki eski okul binasının tahsisiyle geleneksel formül ve yöntemlerin dışına çıkmadan, ilçe köylerinden günlük toplanan sütten üretilmeye başlanan peynir, yurt içi ve dışında tanınan otellerde çalışan Mengenli aşçılara ve çeşitli illerdeki tarım fuarlarına gönderildi.

Kahvaltıda taze tüketilebildiği gibi tavada veya ızgarada da kızartılabilen peynire ilişkin olumlu dönüşler alınması üzerine tam kapasite üretim hedefi belirlenen tesiste günlük 2 bin litre sütten elde edilecek peynirin, kısa sürede otel ve restoranlar ile market reyonlarındaki yerini alması planlanıyor.

"MENGEN PEYNİRİNİN LEZZETİ MERADAN GELİYOR"

Kooperatif Başkanı İbrahim Erdoğan, ilçede 100 yıldan daha uzun süredir sofralara konulan peynirin, ilçe sınırları dışında da tanıtılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kooperatif olarak üreticileri desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Erdoğan, 2 yıldır deneme üretimleri ve altyapı çalışmaları yaptıktan sonra seri üretime başladıklarını dile getirdi.

Erdoğan, sadece ilçedeki meralarda otlayan ineklerden sağılan sütü topladıklarına dikkati çekerek, "100 yıllık Osmanlı mutfağından gelen peynir. Kooperatifimizin burada iki yönlü çalışması var: Hem Mengen'in değeri peyniri üretiyoruz hem de üreticimizi destekliyoruz." dedi.

Peynirin kızartılarak yenebildiğine, erimediği için de tavaya yapışmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Peynirin tadı, Mengen'in meralarındaki ottan onu yiyen ineğin sütüne geçiyor. Sütten de peynire geçiyor. Mengen peynirinin lezzeti meradan geliyor. Sadece Mengen sınırlarında ve Mengen sütü ile üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Günde ortalama 500 ila 600 litre süt topladıklarını ve tamamıyla peynir yaptıklarını anlatan Erdoğan, günlük 50-60 kilogram peynir ürettiklerini belirtti.

Mengen peynirinin tanıtımı için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Mengen, aşçılar diyarı. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi otellerinde görevli aşçılarımız var. Mengen peynirini bir şekilde gastronomiye sokacağız. 100 yıllık peyniri aşçılarımız sayesinde gastronomiye sokmuş olacağız. Aynı zamanda üreticiyi de destekleyeceğiz." dedi.