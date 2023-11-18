Manchester’ın okul sütleri, Türk firmasının kurduğu tesisten temin ediliyor

Kadınların üretime katılması ve çalışma hayatındaki varlığının artması amacıyla kutlanan "19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü" kapsamında, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yaratıcılığının artırılması amaçlanıyor.

Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, son yılların öne çıkan konuları arasında yerini alıyor. Türkiye'de bu ekosistem içerisinde yer alan özellikle kadın ve gençler, çeşitli hibe desteklerinden yararlanarak farklı sektörlerde üretimlerini sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hande Öztürk de birçok ülkede gıda, kimya, ilaç, süt ve süt ürünleri sektörlerinde kullanılan ekipmanların üretimini, otomasyon ve anahtar teslim tesis kurulumu gerçekleştiren bir şirketin yöneticisi olarak 48 ülkede faaliyet yürütüyor.

"Bizimki sadece tesis kurmak değil, gittiğimiz bölgeleri de kalkındırmak"

Öztürk, başta İngiltere olmak üzere Ruanda, Nijerya, Uganda, Dubai, Katar, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın aralarında yer aldığı ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her aşamada izlenebilirliği olan tesisler kurduklarını anlatan Öztürk, burada yeşil ve dijital dönüşüme uygun tasarımlara önem verdiklerini dile getirdi.

Öztürk, İngiltere'nin Manchester şehrinde çocukların içtiği okul sütlerinin, bölgede kurdukları fabrikadan temin edildiğini belirterek, "Bir Türk, ihracat yapan yerli bir üretici ve girişimci olarak gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Afrika ülkelerinde ise meyve suyu tesisi kurduklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Afrika'da sadece tesis kurmuyorsunuz. Oradaki halkı da yetiştiriyor ve eğitiyorsunuz. Örneğin Afrika'da su kuyusu açtık, hijyen eğitimleri verdik. Tarlalara bostan kurduk. Bizimki sadece tesis kurmak değil, gittiğimiz bölgeleri de kalkındırmak."

TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden de yararlandı

Ankara'da da araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürüttükleri bir süt tesisi kurduklarını aktaran Öztürk, bununla Türkiye'nin 368'inci AR-GE merkezi olduklarını bildirdi.

Öztürk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) girişimcilere sağlanan desteklerden de yararlandıklarının altını çizerek, bu desteklerle yeni teknolojiler ve endüstri 4.0'a uygun ekipmanlarla tamamen otomasyona yönelik tesisler kurabildiklerini belirtti.

"Girişimcilik artık meslek olarak görülüyor"

Öztürk, kadınların iş hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kadın girişimci sayısı artıkça kadın istihdamı da artacak. Özellikle Kovid-19 salgını en çok kadınları etkiledi ve kadınlar iş hayatından çekilmek zorunda kaldı ancak kadınlar evden çalışmaya, üretmeye devam ediyor. " diye konuştu.

Kurul olarak kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Kadın girişimci denildiği zaman her zaman mikro ölçek vardır ama artık daha farklı bir gözle bakmamız lazım. Tarlada domatesini toplayan kadınlar çok değerli ama bir taraftan da her şey teknoloji. Teknoloji kooperatiflerine, teknoloji girişimlerine destek vermek, melek yatırımcı ekosistemini Ankara'mızda kurmak gibi birçok projemiz var. Özellikle bizim gibi ihracat yapan arkadaşlarımızın yeşil dönüşüme ayak uydurabilmeleri için projeler gerçekleştireceğiz."