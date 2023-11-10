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EKONOMİ

BDDK, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde kendilerine ulaşan "dolandırıcılık girişimi" şikayetleri sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yayınlanma Tarihi: 10.11.2023 15:40:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:40

BDDK'den yapılan yazılı açıklamada, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin, kurumun santral numarası olan hat üzerinden arıyor izlenimi vererek banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunduklarının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, dolandırıcılığa maruz kalınmaması için dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

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Etiketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK

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