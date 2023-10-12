Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Ekim ile biten haftada 75,7 milyar lira artarak 13 trilyon 793,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 6 Ekim ile biten haftada 75 milyar 740 milyon 21 bin lira artarak 13 trilyon 793 milyar 315 milyon 613 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,08 artışla 7 trilyon 816 milyar 445 milyon 970 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,31 artarak 5 trilyon 333 milyar 935 milyon 565 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 204 milyar 428 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 633 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 6 Ekim itibarıyla 551 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,34 azalarak 1 trilyon 360 milyar 417 milyon 874 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 136 milyar 454 milyon 306 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,42 düşüşle 1 trilyon 286 milyar 476 milyon 250 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 917 milyon 62 bin lirası konut, 67 milyar 57 milyon 29 bin lirası taşıt ve 891 milyar 443 milyon 783 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Ekim ile biten haftada 10 milyar 759 milyon 451 bin lira azalarak 10 trilyon 247 milyar 527 milyon 519 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,56 artış kaydetti.